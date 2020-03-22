За сутки в Украине зафиксировано 16 новых случаев коронавируса, – ЦОЗ

Всего на данный момент 63 подтвержденных случаев заражения болезнью

По состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 63 случая заболеваний коронавирусом. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", – сказал Кузин в воскресенье вечером.

Он добавил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как инфицирования новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказания медицинской помощи", – уточнил он.

По состоянию на 21:00 21 марта в Украине было подтверждено 47 случаев COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире. Всего 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 91681 человек выздоровели.