Коронавирус в Украине: заболели 47 человек, под подозрением – 81
2020-03-22 11:54:00
За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все в Киеве
В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по официальным данным, за сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все в Киеве.
На данный момент случаи коронавируса зафиксированы в таких областях, как:
Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
Киевская область – 4 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Днепропетровская область – 2 случая;
Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);
Львовская область – 1 случай;
Тернопольская область – 1 случай;
Киев - 9 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на воскресенье, 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире. Всего 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 91681 человек выздоровели.
- 22 марта во Львовской области появился 21 новый подозреваемый на коронавирус. Всего в области имеется 84 подозрения на заражение COVID-19.