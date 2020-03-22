Во Львовской области появился 21 новый подозреваемый на коронавирус

Всего в области имеется 84 подозрения на заражение COVID-19

Во Львовской области за период с 17:00 21 марта по 08:00 утра 22 марта с подозрением на коронавирус появился еще 21 пациент. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА в Facebook.

По данным медиков, пациенты с подозрением из Львова, Дрогобычского, Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей. На данный момент на лечении во львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 53 человека.

На самоизоляции находятся еще 30 человек, а были выписаны – 11 пациентов.

Медики отмечают, что состояние всех больных оценивается как средней тяжести или близкое к удовлетворительному. Состояние одной пациентки приближено к тяжелому.

"По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находится 84 человека. У одного пациента – положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: