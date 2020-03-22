14 человек с коронавирусом прилетели в Киев одним самолетом из Женевы

Большинство из них находятся на самоизоляции и чувствуют себя нормально

Пресс-секретарь Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Валерия Сало сообщила, что 22 марта 14 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, один во Львове, и еще один в киевской области.

Об этом сообщает Громадське.

Спикер ЦОЗ также уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве – это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

При этом сотрудник киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, сообщил, большинство из них находятся на самоизоляции и чувствуют себя нормально. Все они вернулись из путешествий, в частности из Испании, Германии, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов. Еще трое отдыхали на курорте Куршавель во Франции.

По последним данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире. Всего 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 91681 человек выздоровели.