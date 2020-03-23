Нацбанк: обменники и ломбарды должны работать во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 17 марта Кабмин прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

В Нацбанке говорят, что на сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения.

Поэтому НБУ предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта и разрешить работу всем финансовым учреждениям во время карантина.

"Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам", – говорят в Нацбанке.

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