МВД хочет контролировать самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов

Полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

Об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – говорит Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.