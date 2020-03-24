Буковина вернулась в "лидеры" по количеству зараженных коронавирусом. В области 13 новых случаев

В Черновицкой области зафиксировали 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении, опубликованном в Facebok.

На данный момент всего в области болеют 38 человек. По состоянию на утро 24 марта больше всего зараженных было в Киеве – 29 человек.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", – сказал Осачук.

По его словам больше всего больных из села Колинковцы Хотынского района – 12 человек. В городе Хотын подтвержден один случай, в селе Прусница Кицманского района – 7 человек, в селе Лужаны Кицманского района – 4 человека, в селе Большие Кучури Сторожинецкого района – два человека, в селе Ижевцы Сторожинецкого района – один человек, в городе Заставная – два человека, в селе Юрковцы Заставнинского района – один человек, в селе Каменка Глыбоцкого района – один человек, в селе Луковцы Глыбоцкого района – один человек, в селе Топоривцы Новоселицкого района – один человек, в Черновцах – два человека.

Осачук отметил, что всем заболевшим коронавирусом на Буковине оказывают симптоматическое лечение, а лаборатоный центр будет проверять образцы, которые будут отбираться врачами, в зависимости от жалоб пациентов.

В своем обращении он также призвал жителей области соблюдать карантинные меры, несмотря на хорошую погоду.

Он отметил, что в области пока не действует режим чрезвычайной ситуации, и все транспортные средства, которые доставляют продукты в торговые центры, имеют право свободного передвижения и доступа ко всем населенным пунктам.

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