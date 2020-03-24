Укрпочта будет бесплатно доставлять "благотворительные посылки" в больницы
Укрпочта запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи больницам.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, с любого отделения Укрпочты, или вызвав курьера можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста – только продукцию промышленного производства", – говорит он.
Кроме того. Укрпочта с 24 марта сможет доставлять лекарства в самые отдаленные уголки страны всем, кроме прочего – и уязвимым к болезням и коронавирусу людям.
"Мы уже активно работаем с аптечными сетями, поставщиками, чтобы наладить как можно быстрее поставки и сделать это максимально доступным (в идеале с бесплатной доставкой) для людей в тяжелой ситуации. Список партнеров и где заказать мы будем публиковать начиная с завтрашнего дня", – сказал он.
В Мининфраструктуры сообщили, что решение принято для уменьшения мобильности населения и во избежание скопления людей в аптеках. Таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера глава МВД Арсен Аваков призвал пересмотреть госбюджет, начислить выплаты неработающим и подумать о льготах по коммуналке.
- А уже сегодня премьер Денис Шмыгаль высказался, мол Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году.