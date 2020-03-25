В Украину вернулись 80 тысяч человек после закрытия границ, – МИД

В Украину эвакуировали 78 тыс. 592 гражданина со всего мира после прекращения авиасообщения из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает МИД Украины.

"78 тыс. 592 гражданина уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений", – сказано в сообщении.

18 украинцев с коронавирусом проходят лечение за рубежом. Пятеро – в Германии.

152 украинца находятся на карантине. Большинство из них, 106 граждан, в Польше. Выздоровели четверо украинцев в Японии, один в Италии и один в Польше. Количество погибших не изменилось – трое граждан Украины умерли в Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.