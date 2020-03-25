В Украине за неделю от гриппа умерли два человека

С 16 по 22 марта в Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после гриппа.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 201,6 тыс. человек, из них 53,2% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 68 челеловек, ни один из них не был вакцинирован.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля сообщалось, что с начала эпидемического сезона число умерших составляло 48 человек. Все они не были привиты против гриппа.