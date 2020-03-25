Отремонтированы во время карантина. ВСУ предали партию танков

Госпредприятие Львовский бронетанковый завод отремонтировало и передало ВСУ шесть танков Т-64. Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

Директор завода Виктор Андрощук рассказал, что танки ремонтировали уже в условиях карантина, когда большая часть из более 700 работников предприятия была отправлена на простой. Некоторые сотрудники работали дистанционно.

"Но для того, чтобы вовремя выполнить гособоронзаказ, почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только, если работники чувствуют себя полностью здоровыми, они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", – сказал Андрощук.

Он добавил, что ремонт и модернизация бронетехники выполняются в рамках государственного контракта за 2019 год, поскольку он является переходным и должен быть завершен в конце второго квартала 2020 года.

Согласно контракту, предприятие уже отремонтировало и модернизировало более полусотни единиц бронетехники. В основном, это танки Т-64 и Т-72, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.

Как ранее сообщал Фокус:

В Минобороны заявили, что к ним с завода приехали бракованные БТР. Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен.

Позже в Укроборонпроме заявили, что корпуса БТР, в которых нашли трещины, прошли испытание бронебойными пулями. Корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.