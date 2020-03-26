Коронавирусом заразился 70-летний военнослужащий, — Кличко

В Киеве зафиксировали шесть новых случая коронавируса. Всего сейчас подтверждены 40 случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, заболела одна женщина 25 лет и пятеро мужчин возрастом от 28 до 70 лет. Четверо инфицированных находятся в Александровской больнице, один - на самоизоляции. Также 70-летний военнослужащий госпитализирован в киевский военный госпиталь.

Всего протестировали на коронавирус 1437 киевлян, образцы 30 человек еще проверяют.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 15 областях и Киеве.