В Украине появилась вторая женщина-генерал

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания генерал-майора заместительнице начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной.

Указ №119/2020 от 25 марта 2020 года опубликован на сайте главы государства.

Лапутина стала второй женщиной в Украине, которая удостоилась генеральского звания, говорится сообщении пресс-службы СБУ.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – охарактеризовали Лапутину коллеги по работе.

Как сообщала Лига.нет Юлия Лапутина профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Одно время работала начальником спецподразделения СБУ, принимала участие в операциях по нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2008 году предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину, но после прихода к власти Виктора Януковича эти планы не были внедрены. Первой ее операцией после объявления АТО стала высадка в апреле 2014 года объединенной группы СБУ в Краматорском аэропорту, в то время, как сам город контролировался сепаратистами.

Первой женщиной-генералом в Украине стала начальница Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. В октябре 2018 года указ о присвоении ей генеральского звания подписал пятый президент Петр Порошенко. В Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии женщин-офицеров с генеральским званием нет.

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