МОН отменило госаттестацию для учеников 4-х и 9-х классов

Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.

Об этом сообщила и.о. министр образования и науки Любомира Мандзий на брифинге.

"Если мы говорим об окончании учебного года. Вас бесспорно интересует проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов. Сообщаю, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена", – говорит Мандзий.

Также по ее словам, если учебный год в Украине будет продлен и ученики возобновят занятия в школах в мае или в июне, образовательный процесс будет продолжаться до 1 июля.

Учебный год для выпускников 11 классов продлится до момента выдачи им документов об образовании.

Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.

Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.

"Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа – то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября", – сказала она.

Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ЗНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские телеканалы в скором времени могут показывать в своих эфирах телеуроки для учеников 5-11 классов, заявил президент Украниы Владимир Зеленский.