В марте на Донбассе пострадало больше всего мирных жителей за полгода, – ООН

В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.

" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", – говорится в сообщении.

В Миссии отметили, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в военных действиях на Донбассе, сложить оружие.

"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Кстати, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.