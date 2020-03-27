Аппараты ИВЛ и средства защиты: в Фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе

Народный депутат, основатель Благотворительного Фонда в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский передал больнице скорой помощи Мариуполя медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Отделение реанимации больницы пополнили два аппарата искусственной вентиляции легких, каждый из которых рассчитан на одновременную работу для двух пациентов, а также двести костюмов профессиональной защиты многоразового использования и двести защитных очков для врачей.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Передавая оборудование, Вадим Новинский, сказал: "Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Хочу заверить вас, что наш Благотворительный Фонд продолжает закупки, проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину. Но мне очень хотелось бы, чтобы эта медицинская техника пригодилась мариупольской больнице исключительно для помощи при плановых операциях, а не в ургентных случаях. Молимся, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит!".

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заверил, что власти города уже предприняли необходимый комплекс превентивных мер, и ситуация находится под контролем: в Мариуполе зафиксирован только один случай коронавируса.

"Консолидация усилий жителей города, властей и таких благотворителей как Вадим Новинский дает надежду, что нам удастся максимально сдержать распространение вируса. И благодаря помощи, современному оборудованию, наши герои, медики получили четкий сигнал, что на рабочих местах они защищены. Спасибо, Вадим Владиславович!", - сказал мэр Вадим Бойченко.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четыре человека, пять - умерли.