Аппараты ИВЛ и средства защиты: в Фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе

2020-03-27 10:43:14

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Помощь передали реанимационному отделению больницы скорой помощи

Народный депутат, основатель Благотворительного Фонда в Честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадим Новинский передал больнице скорой помощи Мариуполя медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом. Отделение реанимации больницы пополнили два аппарата искусственной вентиляции легких, каждый из которых рассчитан на одновременную работу для двух пациентов, а также двести костюмов профессиональной защиты многоразового использования и двести защитных очков для врачей.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Передавая оборудование, Вадим Новинский, сказал: "Опыт Китая говорит, что залог успеха в борьбе с коронавирусом – это повсеместная строгая дисциплина, это жесткие меры, введенные государством и их неукоснительное выполнение на местах. Это вклад, которым каждый из нас может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Хочу заверить вас, что наш Благотворительный Фонд продолжает закупки, проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину. Но мне очень хотелось бы, чтобы эта медицинская техника пригодилась мариупольской больнице исключительно для помощи при плановых операциях, а не в ургентных случаях. Молимся, чтобы после Пасхи вирус отступил. Уверен, Господь нас не оставит!".

вадим новинский, коронавирус, мариуполь

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заверил, что власти города уже предприняли необходимый комплекс превентивных мер, и ситуация находится под контролем: в Мариуполе зафиксирован только один случай коронавируса.

"Консолидация усилий жителей города, властей и таких благотворителей как Вадим Новинский дает надежду, что нам удастся максимально сдержать распространение вируса. И благодаря помощи, современному оборудованию, наши герои, медики получили четкий сигнал, что на рабочих местах они защищены. Спасибо, Вадим Владиславович!", - сказал мэр Вадим Бойченко.

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