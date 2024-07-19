Партизаны в Мариуполе отравили оккупантов арбузами с мышьяком (видео)

Россияне сообщили, что 12 их военных погибли, поев арбузы со "страшными дозами" яда. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как эту операцию провернули силы сопротивления.

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В Мариуполе отравили арбузами российских оккупантов, 12 бойцов погибли. Об этом 18 июля сообщили во вражеском Telegram-канале "Кремлевская табакерка" со ссылкой на источники в ФСБ и местной "полиции".

В сети сообщили, что инцидент произошел на прошлой неделе. Российских военных якобы "угостили" мужчина азиатской внешности и женщина славянской внешности. Арбузы при этом отдавали со словами благодарности за "защиту".

Российские правоохранители рассказали, что 12 оккупантов погибли, а еще четверо были госпитализированы. В арбузах обнаружили "страшные дозы мышьяка". Неизвестные, которые их принесли, при этом бесследно исчезли.

Кроме того, в "полиции" рассказали, что скрыли еще несколько похожих инцидентов с начала мая. Всего за это время "при загадочных обстоятельствах" погибли еще семь вражеских бойцов.

Отравленные арбузы в Мариуполе: что говорят в Украине

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 июля поделился, что читал новость из российского источника с улыбкой. Он отметил, что сопротивление не может "ни подтвердить, ни опровергнуть", но работает дальше.

Однако 19 июля он в эфире телемарафона подтвердил, что операцию по отравлению российских оккупантов провернули местные партизаны.

"Наши люди не участвуют непосредственно в передаче таких опасных "подарков" россиянам, в отличие от, например, прошлого года. Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать. То есть им продается", — отметил советник.

Он раскрыл детали операции, назвав ее "простой".

"Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто ищет и будет поставлять туда эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов — она попала и нанесла тот вред, который должна была нанести", — рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что на каждого умершего приходятся два-три "выведенных из строя" оккупанта. Советник добавил, что не обо всем может рассказывать, пока город еще оккупирован, но люди там работают и "все мечтают о победе".

Напомним, российские пропагандисты распространили видео, на котором полицейский якобы обливает "кровью" из пакета работника Охматдета. В ЦПД объяснили, почему этим кадрам нельзя верить.

Командир взвода 95 ОДШБр ВСУ Станислав Краснов рассказал, что на Торецком направлении российские оккупанты нередко сами выбирают смерть.