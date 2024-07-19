Партизани у Маріуполі отруїли окупантів кавунами з миш'яком (відео)

Росіяни повідомили, що 12 їхніх військових загинули, поївши кавуни зі "страшними дозами" отрути. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як цю операцію провернули сили спротиву.

Related video

У Маріуполі отруїли кавунами російських окупантів, 12 бійців загинули. Про це 18 липня повідомили у ворожому Telegram-каналі "Кремлевская табакерка" з посиланням на джерела у ФСБ та місцевій "поліції".

У мережі повідомили, що інцидент стався минулого тижня. Російських військових нібито "пригостили" чоловік азійської зовнішності та жінка слов’янської зовнішності. Кавуни при цьому віддавали зі словами подяки за "захист".

Російські правоохоронці розповіли, що 12 окупантів загинули, а ще четверо були госпіталізовані. В кавунах виявили "страшні дози миш'яку". Невідомі, які їх принесли, при цьому безслідно зникли.

Окрім того, у "поліції" розповіли, що приховали ще кілька схожих інцидентів з початку травня. Загалом за цей час "за загадкових обставин" загинули ще семеро ворожих бійців.

Отруєні кавуни в Маріуполі: що кажуть в Україні

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 18 липня поділився, що читав новину з російського джерела з посмішкою. Він зазначив, що спротив не може "ані підтвердити, ані спростувати", але працює далі.

Однак 19 липня він в ефірі телемарафону підтвердив, що операцію з отруєння російських окупантів провернули місцеві партизани.

"Наші люди не беруть участь безпосередньо у передачі таких небезпечних "подарунків" росіянам, на відміну від, наприклад, минулого року. Завжди є люди, які понаїхали з Росії й хочуть заробити. Тобто їм продається", — зазначив радник.

Він розкрив деталі операції, назвавши її "простою".

"Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто шукає і буде постачати туди ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів — вона потрапила і завдала тої шкоди, якої мала завдати", — розповів Андрющенко.

Він підкреслив, що на кожного померлого приходяться два-три "виведених з ладу" окупанта. Радник додав, що не про все може розповідати, поки місто ще окуповане, але люди там працюють і "всі мріють про перемогу".

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео, на якому поліціянт нібито обливає "кров’ю" з пакета працівника Охматдиту. У ЦПД пояснили, чому цим кадрам не можна вірити.

Командир взводу 95 ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що на Торецькому напрямку російські окупанти нерідко самі обирають смерть.