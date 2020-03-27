Венедиктова отстранила от дел Трепака, он подал в отставку, – СМИ

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак подал в отставку. Об этом сообщают Украинская правда и INSIDER со ссылкой на свои источники.

По информации Украинской правды, это произошло после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех резонансных дел, которые расследовала СБУ, в том числе от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

По данным INSIDER, речь идет также о делах Майдана и деле о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб человек.

Источники издания сообщили, что вести эти дела будет новоназначенный заместитель Венедиктовой Андрей Любович.

По предварительной информации, Венедиктова заявление об отставке Трепака еще не подписала.

Трепак оставался последним членом команды бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который оставался работать в ведомстве. До этого в отставку подали Виталий Касько и Виктор Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.