Во время карантина уровень преступности снизился на треть, – Аваков
Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, МВД очень активно пытается реагировать на различные фейки.
"Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отправляли смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системны", – сказал Аваков.
Он добавил, что самое большое преступление в последнее время – это нарушение режима карантина.
"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружение. Пока нам не нужно вводить чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным", – добавил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Авакав говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.
- О том, что в Киеве снижается уровень преступности, говорил летом 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
- За 2018 год количество преступлений в Украине тоже снизилось на 7% – до 463,3 тысяч.