В Киеве могут отключить отопление в конце недели, – Кличко

В Киеве могут отключить отопление уже в конце текущей недели. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что по нормативам завершить отопительный сезон можно после того, как среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов тепла.

"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, дальше существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже выключать отопление, завершать отопительный сезон", – заявил Кличко.

Он добавил, что школы, детские садики и административные здания уже отключены от отопления.

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