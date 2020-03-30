В Киеве могут отключить отопление в конце недели, – Кличко
В Киеве могут отключить отопление уже в конце текущей недели. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он напомнил, что по нормативам завершить отопительный сезон можно после того, как среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов тепла.
"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, дальше существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже выключать отопление, завершать отопительный сезон", – заявил Кличко.
Он добавил, что школы, детские садики и административные здания уже отключены от отопления.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 октября 2019 года Минрегион сообщил, что отопительный сезон стартовал во всех областях Украины.
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ".
- Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.