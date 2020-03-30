Глава Запорожского облсовета "подхватил" коронавирус

В понедельник, 30 марта, в Запорожье еще у двух человек был диагностирован коронавирус. Общее количество инфицированных в регионе достигло 13.

Об этом сообщает Запорожский облсовет.

Среди новых зараженных числится глава Запорожского облсовета Григорий Самардак, пишет сайт 061.ua.

"В областном совете подтвердили, что один из заболевших – Григорий Самардак. Его семья находится в самоизоляции", – говорится в сообщении.

В целом COVID-19 подтвержден у девяти жителей Запорожья, а также по одному случаю зарегистрировано в Бердянске и Мелитопольском районе, еще два – в Мелитополе.

Также несколькими днями ранее коронавирусной инфекцией заболел известный запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс.

На своей странице в Facebook депутат рассказал, что госпитализирован.

Как ранее сообщал Фокус: