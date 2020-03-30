Глава МИД Кулеба может лишиться должности из-за отца-дипломата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба или его отец Иван Кулеба, который также является сотрудником внешнеролитического ведомства, могут быть уволены из министерства в связи с конфликтом интересов.

Об этом глава МИД заявил в интервью Европейской правде.

Иван Кулеба в настоящее время занимает должность посла Украины в Армении. До этого он работал послом Украины в Казахстане.

По словам Кулебы, он уже проинформировал НАПК о наличии конфликта интересов и сейчас ждет заключения ведомства. Он также заверил, что будет четко придерживаться украинского законодательства независимо от заключения агентства.

"Скажут, что следующим шагом нужно внести указ об увольнении моего отца с должности или подать мое заявление об увольнении, – поговорим с отцом. Если он будет настаивать – я подам заявление. Если нет – то я его отзову", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дмитрия Кулебы на должности главы МИД Украины.