Глава МИД Кулеба может лишиться должности из-за отца-дипломата

Украина
Отец главы МИД, Иван Кулеба, также является сотрудником ведомства

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба или его отец Иван Кулеба, который также является сотрудником внешнеролитического ведомства, могут быть уволены из министерства в связи с конфликтом интересов.

Об этом глава МИД заявил в интервью Европейской правде.

 Иван Кулеба в настоящее время занимает должность посла Украины в Армении. До этого он работал послом Украины в Казахстане.

По словам Кулебы, он уже проинформировал НАПК о наличии конфликта интересов и сейчас ждет заключения ведомства. Он также заверил, что будет четко придерживаться украинского законодательства независимо от заключения агентства.

"Скажут, что следующим шагом нужно внести указ об увольнении моего отца с должности или подать мое заявление об увольнении,  – поговорим с отцом. Если он будет настаивать  – я подам заявление. Если нет  – то я его отзову",  – сказал Кулеба.

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