Экс-вице-премьер Дмитрий Кулеба возглавил МИД
2020-03-04 19:59:59
За его кандидатуру проголосовали 288 нардепов
Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дмитрия Кулебы на должности главы МИД Украины.
За его кандидатуру проголосовали 288 нардепов.
Кулеба до занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого – был постоянным представителем Украины в Совете Европы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.
- В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.
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