Шахов, не дождавшись результатов теста на коронавирус, выписался из больницы

Заразившийся коронавирусом нардеп из группы "Довіра" Сергей Шахов выписался из больницы.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Нардеп признал, что результатов повторного теста на коронавирус у него пока нет, но он все-равно попросился на самоизоляцию.

"Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие. Поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для более тяжелых больных, которые поступают в больницу", – пояснил он.

По словам Шахова, он еще какое-то время будет находиться на самоизоляции, под наблюдением врачей.

О результатах теста обещает сообщить сегодня же.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта депутат Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине.

В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский затронул ситуацию с Шаховым и заявил, что все, кто контактировал с нардепом пройдут тест на коронавирус.

Также он добавил, что сам Шахов после возвращения из Европы не был в Раде и не принимал участия в голосованиях: за него это якобы делали его коллеги.