За границей от коронавируса вылечились 8 украинцев, – МИД

За границей от коронавируса вылечились 8 украинцев. Такие данные сообщили на странице МИД в Facebook.

В частности, в Японии выздоровели четверо, в Италии – двое, по одному в Польше и Германии.

Еще 32 украинца проходят лечение: трое в Австрии, один в Великобритании и Северной Ирландии, четверо в Доминикане, один в Испании, пятеро в Италии, двое в Нигерии, один в Нидерландах, двое в ОАЭ, четверо в Польше, один на Сейшельских островах, один в Сербии, один в США, четверо в Германии, один в Швейцарии и еще один в Швеции.

Четыре гражданки Украины умерли от COVID-19 за границей.

Кроме того, 11 350 граждан зарегистрировались для возвращения в Украину.

Как ранее сообщал Фокус: