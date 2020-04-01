Нужно только финансирование. Украинские ученые готовы выпускать до 20 тыс. тестов ПЦР в неделю
Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов в неделю для выявления COVID-19, и ждут финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Института.
Сообщается, что в конце января 2020 по заказу СНБО ученые ИМБГ первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.
"При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые мы используем для изготовления тест-систем. Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах. Несмотря на эту логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн.) Почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину их реальная цена для госбюджета становится очень высокой", – добавили они.
По словам Института, на имеющемся оборудовании специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю, а с привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно.
"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса. Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не у каждой страны. Его надо сохранить", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта в Украину из Китая прибыл еще один самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- 20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус. По его словам, для этого сейчас в стране работают 11 лабораторий.
- В Минздраве заявили, что экспресс-тесты на коронавирус будут делать только в определенных учреждениях здравоохранения в случае наличия симптомов Covid-2019. Сотрудники скорой помощи такие тесты проводить не будут.