Минобразования опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн"

С 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Транслироваться будут уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Съемки уроков происходят в Новопечерский школе В Киеве. В занятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и тому подобное. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Как ранее сообщал Фокус: