У главврача мелитопольской больницы обнаружили коронавирус

В Мелитополе у главврача городской больницы Виталия Гадомского диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

По словам медика, он чувствует он себя удовлетворительно.

Болезнь протекает легко, поэтому вместе с семьей он самоизолировался и получает симптоматическое лечение на дому. На две недели самоизолировались и коллеги Гадомского.

"Все контактные лица, как и положено, самоизолировались. У меня симптомы коронавируса проявились как обычная простуда. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом", – сообщил медик, добавив, что за границей он не был.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.