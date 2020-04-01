У главврача мелитопольской больницы обнаружили коронавирус
В Мелитополе у главврача городской больницы Виталия Гадомского диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".
По словам медика, он чувствует он себя удовлетворительно.
Болезнь протекает легко, поэтому вместе с семьей он самоизолировался и получает симптоматическое лечение на дому. На две недели самоизолировались и коллеги Гадомского.
"Все контактные лица, как и положено, самоизолировались. У меня симптомы коронавируса проявились как обычная простуда. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом", – сообщил медик, добавив, что за границей он не был.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.
- Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.