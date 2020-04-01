Зеленский - украинцам: Я прошу вас повзрослеть!

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в очередной раз призвал граждан соблюдать карантин.

"Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь "радиация невидима". Так вот – коронавирус тоже невидимый", – сказал президент.

Глава государства добавил, что никто не украдет и не вывезет песок с пляжей, никуда не исчезнут парки, а шашлыки "могут вылезти боком".

"Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока – остаемся дома", – сказал Зеленский.

Лидер страны также предупредил, что в отношении нарушителей карантина будут применяться жесткие меры, а все граждане Украины, возвращающие из-за рубежа, должны будут пройти обязательную обсервацию.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично... то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями ", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.