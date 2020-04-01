Среди предложенных запретов — обязательное ношение маски и запрет перемещаться по улице группами более двух человек

Правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

"Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. В то же время мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", – сообщил Степанов.

Соответствующее решение принято по инициативе главы Минздрава на заседании Кабмина 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

По его словам, команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.

Обновление

Пресс-служба Кабмина опубликовала список планируемых ограничений. В частности, в планах ввести запрет на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.