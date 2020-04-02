135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине на утро 2 апреля

Украина
В Украине официально подтвердили 804 случая заражения коронавирусом 

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели. С начала года в ЦОХ проверили 3834 подозрений на коронавирус. Сейчас случаи болезни выявлены во всех областях за исключением Николаевской. Больше всего подтвержденных случаев в Киеве (160), Черновицкой (143), Тернопольской (106) и Ивано-Франковской (74) областях.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. – 51 случаев;
  • Волынская обл. – 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. – 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаи;
  • Житомирская обл. – 6 случаи;
  • Закарпатская обл. – 1 случай;
  • Запорожская обл. – 19 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. – 74 случаев;
  • г. Киев – 160 случаев;
  • Киевская обл. – 64 случая;
  • Кировоградская обл. – 7 случаи;
  • Львовская обл. – 11 случаев;
  • Луганская обл. – 3 случая;
  • Одесская обл. – 14 случаев;
  • Полтавская обл. – 5 случай;
  • Ровенская обл. – 19 случаев;
  • Сумская обл. – 26 случаев
  • Тернопольская обл. – 106 случаев;
  • Харьковская обл. – 1 случай;
  • Херсонская обл. – 4 случая;
  • Хмельницкая обл. – 6 случай;
  • Черкасская обл. – 54 случаев;
  • Черновицкая обл. – 143 случаев;
  • Черниговская обл. – 3 случая.

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