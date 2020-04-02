Кабмин разрешил работу ломбардов во время карантина
Кабмин расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабинет министров разрешил работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
Также разрешили продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.
Кроме того, правительство рекомендовало работать аптекам круглосуточно, а так же допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.
"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", – сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.
- В Украине на пасхальные праздники, с 6 по 24 апреля, могут ввести обязательный "масочный режим".