Кабмин разрешил работу ломбардов во время карантина

Украина
Кроме того, правительство рекомендовало работать аптекам круглосуточно

Кабмин расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет министров разрешил работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также разрешили продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

Кроме того, правительство рекомендовало работать аптекам круглосуточно, а так же допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", – сказал министр экономики Игорь Петрашко.

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