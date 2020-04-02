В МОЗ обещают на следующей неделе запустить серийное производство тестов на COVID-19

На следующей неделе в Украине планируют начать серийное производство тестов на коронавирус.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

По его словам, для запуска производства Минздрав работал с Институтом молекулярной биологии, а также с другими производителями отечественных тестов.

"Я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. И мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями", – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что частные лаборатории "готовы предоставлять свои пункты забора биологического материала".

1 апреля в Институте молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.

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