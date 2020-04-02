В Кропивницком пара кирпичом разбила лобовое стекло автобуса из-за просьбы надеть маску

В Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски в общественном транспорте мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе.

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.

"Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А26. Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон. Кондуктор заметила, что из-за карантинных мероприятий, проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом", – рассказал заместитель городского головы Александр Вергун.

Автобус сняли с рейса, а ущерб оценили в 16 тыс. грн: именно столько понадобится, чтобы поставить новое стекло.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.