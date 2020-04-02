Отопление в Киеве начнут отключать 5 апреля

С 5 апреля в столице начнется процесс отключения отопления в жилых домах, сообщила КГГА.

По данным Украинского гидрометцентра, на следующей неделе среднесуточная температура составит выше 8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон. А на отключение системы централизованного отопления необходимо 2–3 дня.

"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне могли максимально сэкономить средства", – пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

25 марта коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало процесс отключения теплоснабжения в школах и садах. Их отключают по заявкам самих учреждений, в которых сейчас учебно-воспитательный процесс прекращен из-за карантина.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко говорил о возможности отключения отопления еще в конце марта. Но тогда прогноз синоптиков не позволил сделать это.

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