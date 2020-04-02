В Ровенской области коронавирусом заразился 41-летний монах.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Он контактировал с человеком, который накануне вернулся из Италии.

"Вчера в Ровенской области подтверили 4 новых случая заболевания COVID-19. Это 41-летний житель Здолбуновского района, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен. Еще трое связаны с больной из города Ровно – работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе", – сказали в ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.