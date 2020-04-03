Брата Андрея Ермака допросили в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса и допросила его.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в СБУ.

"Он был у нас на допросе", − сказал собеседник.

По его словам, допрос состоялся недавно.

Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом ВРУ Гео Леросом.

При этом сам Гео Лерос не придет на допрос в СБУ по этому делу 3 апреля. Об этом сообщается в Facebook адвокатской фирмы, которая защищает его интересы.

Там напомнили, что Лерос вызван на допрос в СБУ как свидетель в уголовном деле по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.

Допросы назначены на 15:00 3 апреля и 11:00 6 апреля.

Защитники объяснили, что Лерос не придет в СБУ 3 апреля, так как получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено УПК. Также адвокаты отметили, что в этот же день Лерос должен явиться на допрос в ГБР.

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