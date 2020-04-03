Брата Андрея Ермака допросили в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса и допросила его.
Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в СБУ.
"Он был у нас на допросе", − сказал собеседник.
По его словам, допрос состоялся недавно.
Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом ВРУ Гео Леросом.
При этом сам Гео Лерос не придет на допрос в СБУ по этому делу 3 апреля. Об этом сообщается в Facebook адвокатской фирмы, которая защищает его интересы.
Там напомнили, что Лерос вызван на допрос в СБУ как свидетель в уголовном деле по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.
Допросы назначены на 15:00 3 апреля и 11:00 6 апреля.
Защитники объяснили, что Лерос не придет в СБУ 3 апреля, так как получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено УПК. Также адвокаты отметили, что в этот же день Лерос должен явиться на допрос в ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
- Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".
- Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.
- В Офисе президента Украины заявили, что "разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались".