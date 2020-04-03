Во Львове стартаперы запустили печать на 3D-принтере масок и переходников для ИВЛ

Технологическая лаборатория Tech LabInno во Львовской политехнике будет печатать на 3D-принтере защитные медицинские маски.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Такие маски пригодны для многоразового использования и поддаются дезинфекции.

"Мы полностью производим защитные маски. Пластиковые каркасы печатаем на принтере, защитные экраны нарезаем лазером, крепим резиновую защелку", – рассказывают в политехнике.

Защитные маски получаются гораздо более удобными, в сравнении с очками. К тому же они не оставляют раны на лице.

Кроме экранов у Tech LabInno в планах начать печатать переходники для аппаратов искуственной вентиляции легких. Благодаря им к ИВЛ можно будет подключить сразу двух пациентов.

Единственное условие для их использования – объем легких у обоих пациентов должен быть одинаковым, соответственно к аппарату можно будет одновременно подключить двух молодых людей либо же двух взрослых.

"Мы уже проговорили с главврачем Львовской больницы скорой помощи и уже заказали 20 таких переходников. По маскам еще будем решать", – говорит заммэра Львова Андрей Москаленко.

"Также продумываем закупки с руководителями сетей супермаркетов и аптек, сотрудники которых много контактируют с людьми", – добавил Москаленко.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.