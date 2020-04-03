После внеочередного заседания Рады количество заразившихся нардепов может увеличиться, – Корниенко

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не исключает увеличения количества заразившихся коронавирусом депутатов Рады после внеочередного пленарного заседания 30 марта.

Об этом он сказал во время онлайн-трансляции в рамках программы гражданской сети ОПОРА "Депутатский день", передает УНИАН.

"Мы не знаем, чем закончится предыдущее внеочередное, которое было в понедельник, во вторник точнее, потому что там возможно кто-то тоже был с этой инфекцией и вокруг него много было людей, мы там много времени вместе провели – более 12 часов, поэтому ждем сейчас, самообсервируемся много кто", – сказал он.

По его словам, Верховная Рада – один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

А больного коронавирусом депутата Шахова госпитализировали. Депутат прошел рентген и по совету врачей остался в инфекционном отделении Александровской больницы. Говорит – "незначительная пневмония".