В Ивано-Франковске рассказали о состоянии детей умерших рожениц
Младенца роженицы, которая умерла 1 апреля, в Ивано-Франковском городском перинатальном центре, проверяют на коронавирус.
Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Владимир Вежливый на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Анализы отправили на ПЦР-исследование и ждут результатов. Так же пока нет результатов анализов умершей женщины.
Ребенок находится на аппарате ИВЛ. Ее состояние средней тяжести, ближе к тяжелому.
2 апреля начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти с помощью кесаревого сечения.
Она также отметила, что причины внезапной смерти женщины устанавливаются.
"Сегодня проводилось вскрытие: было установлено, что у женщины есть подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос, у этой женщины выставлено подозрение на коронавирусную инфекциею. Отобраны все необходимые материалы для доставки в референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины", – сказала она.
Все медики, которые контактировали с умершим роженицей, прошли экспресс-тесты на Covid-19. Все тесты отрицательные.
У ребенка другой умершей роженицы, у которой нашли коронавирус, не выявили COVID-19. Женщина приехала из Польши.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине за последние сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.
- По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, пик эпидемии коронавируса в городе может начаться на второй декаде апреля.
- 31 марта Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.