Умер ученый, экс-министр Иван Вакарчук

В субботу 4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

Об этом сообщил его сын, нардеп, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство...Не стало выдающегося ученого...Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха...Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..." – написал Святослав Вакарчук.

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Вакарчук-старший будет похоронен на Личаковском кладбище во Львове.

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины.

На протяжении 20 лет был ректором Львовского университета им. И. Франко. Написал более 400 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики". В 2007-м он получил звание Героя Украины.

В 2007-2010 годах занимал должность министра образования.

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