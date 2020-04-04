"Купите еду на двое суток". Жителей Буковины просят не выходить из дому до понедельника
Власти Черновицкой области решили ввести "режим максимального ограничения любого перемещения людей".
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.
Жителей области призвали не покидать дома с 13 часов субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника, 6 апреля.
Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток
"Мы призываем и просим всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома. Эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание в общественных местах", – отметил Осачук.
Отметим, по состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области 206 случаев заражения коронавирусом – первое место по количестве случаев в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.