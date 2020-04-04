Матерился и напал на копа: во Львове мужчине выписали штраф за прогулку в парке

В субботу, 4 апреля, полиция Львова составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что около 13:30 в парке "Высокий Замок" патруль встретил мужчину, который прогуливался в парке. Полицейские провели с ним разъяснительную беседу и рассказали о новых правилах карантина.

Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же полицейские встретили его в другой стороне парка.

Во время повторной разъяснительной беседы он начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, а потом вырвал из рук полицейского буклет о правилах карантина и напал на него, повредив форму.

В результате нарушителю выписали протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Также открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК (сопротивление полицейскому).

Отметим, что с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. А с 6 апреля вступит в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты.

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