156 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 5 апреля
По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
Зафиксировано 32 летальных случая (скончались 11 мужчин и 21 женщина). 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых было сразу несколько хронических заболеваний.
В Украине пока выздоровели 25 человек.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве (225 случаев, при этом мэр Виталий Кличко сегодня сообщил, что заразились уже 245 человек), Черновицкой (220), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (106) областях. Ни одного случая не выявлено в Николаевской области.
Статистика по областях:
- Винницкая обл. - 75 случаев;
- Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных)
- Днепропетровская обл. - 14 случаев;
- Донецкая обл. - 8 случаев;
- Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;
- Закарпатская обл. - 28 случаев;
- Запорожская обл. - 39 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 105 (6 летальных) случаев;
- г. Киев - 225 случаев (3 летальных);
- Киевская обл. - 82 случая (4 летальных);
- Кировоградская обл. - 37 случаев;
- Львовская обл. - 15 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 26 случаев;
- Полтавская обл. - 9 случаев;
- Ровенская обл. - 38 случаев (4 летальных);
- Сумская обл. - 49 случаев (2 летальный);
- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный);
- Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 7 случаев.
Всего в лабораториях за сутки проверили 1567 образцов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".