КГГА объявила "общественным местом" весь Киев. Маску нужно носить везде
2020-04-05 09:29:38
К списку общественных мест городские власти добавили улицы, придомовые территории и подземные переходы
Киевская горадминистрация запретила находиться на улицах и придомовой территории без масок или респираторов.
Об этом говорится в распоряжении №12 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Николая Поворозника. В документе приводится применяемое в столице определение "общественного места".
"Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в документе.
При этом под термином "общественное место" для этого запрета понимаются:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- подземные переходы;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
- предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
- гостиницы, хостелы, общежития;
- вокзалы и аэропорты;
- транспорт и остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".