156 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 5 апреля

В Украине умерли 11 мужчин и 21 женщина

По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Зафиксировано 32 летальных случая (скончались 11 мужчин и 21 женщина). 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых было сразу несколько хронических заболеваний.

В Украине пока выздоровели 25 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве (225 случаев, при этом мэр Виталий Кличко сегодня сообщил, что заразились уже 245 человек), Черновицкой (220), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (106) областях. Ни одного случая не выявлено в Николаевской области.

Статистика по областях:

Винницкая обл. - 75 случаев;

Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская обл. - 28 случаев;

Запорожская обл. - 39 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 105 (6 летальных) случаев;

г. Киев - 225 случаев (3 летальных);

Киевская обл. - 82 случая (4 летальных);

Кировоградская обл. - 37 случаев;

Львовская обл. - 15 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 9 случаев;

Ровенская обл. - 38 случаев (4 летальных);

Сумская обл. - 49 случаев (2 летальный);

Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный);

Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 7 случаев.

Всего в лабораториях за сутки проверили 1567 образцов.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.