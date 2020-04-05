156 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 5 апреля

2020-04-05 10:28:58

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В Украине умерли 11 мужчин и 21 женщина

По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Зафиксировано 32 летальных случая (скончались 11 мужчин и 21 женщина). 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых было сразу несколько хронических заболеваний.

В Украине пока выздоровели 25 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве (225 случаев, при этом мэр Виталий Кличко сегодня сообщил, что заразились уже 245 человек), Черновицкой (220), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (106) областях. Ни одного случая не выявлено в Николаевской области.

Статистика по областях:

  • Винницкая обл. - 75 случаев;
  • Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных)
  • Днепропетровская обл. - 14 случаев;
  • Донецкая обл. - 8 случаев;
  • Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;
  • Закарпатская обл. - 28 случаев;
  • Запорожская обл. - 39 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. - 105 (6 летальных) случаев;
  • г. Киев - 225 случаев (3 летальных);
  • Киевская обл. - 82 случая (4 летальных);
  • Кировоградская обл. - 37 случаев;
  • Львовская обл. - 15 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 26 случаев;
  • Полтавская обл. - 9 случаев;
  • Ровенская обл. - 38 случаев (4 летальных);
  • Сумская обл. - 49 случаев (2 летальный);
  • Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный);
  • Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 7 случаев.

Всего в лабораториях за сутки проверили 1567 образцов.

карта коронавируса, 5 апреля

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".
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