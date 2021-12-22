С 2022 в Украине начнут контролировать назначение и применение антибиотиков, — ЦОЗ

В ведомстве считают, что для того, чтобы сохранить эффективность антибиотиков, нужно отказаться от чрезмерного и нерационального их использования.

С 1 января 2022 в учреждениях здравоохранения Украины, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, начнут контролировать назначение и применение антибиотиков и противомикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

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Учет общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва будет осуществляться ежегодно. Мониторингу подлежат препараты двух категорий: антибиотики группы наблюдения и антибиотики группы резерва.

Антибиотики группы наблюдения — это лекарственные препараты, которые широко используются при лечении ограниченного количества бактериальных инфекций и являются представителями своеобразного "первого и второго" рубежа терапии. В их число входят такие препараты, как ципрофлоксацин, цефтриаксон, азитромицин, фаропенем, меропенем и другие. Отмечается, что неррациональное использование этих препаратов приводит к антибиотикорезистентности, что в свою очередь вынуждает медиков прибегать к более сильным, но в то же время более токсичным препаратам.

Антибиотики группы резерва являются своеобразной "последней инстанцией". Эти препараты применяются для борьбы с опасными для жизни инфекциями и только в самых тяжелых случаях, когда все иные возможности уже исчерпаны, поэтому их можно считать лекарствами "последней надежды". К таким препаратам относятся фосфомицин (IV), азтреонам, тигециклин и другие.

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"Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков — мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", — пришли к выводу в ведомстве.

Напомним, что с апреля 2022 года украинские граждане смогут покупать антибиотики только с помощью электронного рецепта, а до конца года электронный рецепт введут для всех рецептурных лекарств. На такие шаги Минздрав пошел из-за увеличения самовольного употребления сильнодействующих лекарств среди населения. В числе самых "популярных" препаратов находятся инсулин, иммуносупрессивные и наркосодержащие лекарства, а также антибиотики.