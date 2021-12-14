С апреля антибиотики можно будет купить только по электронному рецепту, - Минздрав

Электронный рецепт собираются ввести для всех рецептурных лекарств до конца 2022 года.

В следующем году украинцы смогут покупать антибиотики только с помощью электронного рецепта. Об этом рассказал замглавы Минздрава Александр Комарида, передает Укринформ.

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Электронный рецепт введут для всех рецептурных лекарств до конца 2022 года. Начинать будут с антибиотиков, чтобы бороться с защитными реакциями вредоносных бактерий организма, которые те вырабатывают в ответ на самовольное употребление антибиотиков.

По словам чиновника, в рамках отказа от бумажных рецептов электронные рецепты должны себя хорошо зарекомендовать — по крайней мере, такой опыт есть в действии правительственной программы "Доступные лекарства".

Программа "Доступные лекарства" — это правительственный проект от 2017 года, с помощью которого люди с определенными проблемами со здоровьем могут взять в аптеках лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, а государство затем компенсирует предпринимателям деньги.

С 2019 года отпускают лекарства в аптеках только тем пользователям программы, кто предоставит электронный рецепт.

Напомним, экс-министр здравоохранения Максим Степанов обещал ввести электронный рецепт для антибиотиков с 1 апреля 2021 года.